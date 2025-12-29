HABER

Kahramanmaraş Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 29 Aralık haftası, sabah saatlerinde bulutlu ve soğuk bir hava ile başlayacak. Sıcaklıklar -7 dereceye kadar düşebilirken, öğle saatlerinde 1 dereceye çıkması bekleniyor. 30 Aralık’ta güneşli bir hava görülecek, ancak 31 Aralık'ta karla karışık yağmurlar yaşanacak. Yeni yılın ilk gününde kar yağışı bekleniyor. Soğuk hava ve kar koşulları, sürücüler ve yayalar için dikkat gerektiriyor.

Ufuk Dağ

Kahramanmaraş'ta 29 Aralık Pazartesi günü hava durumu sabah bulutlu başlayacak. Sonrasında güneşin çıkmasıyla hava değişkenlik gösterecek. Gün boyu hava sıcaklıkları 1 ile -7 derece arasında olacak. Özellikle sabah saatlerinde sıcaklıklar -7 dereceye düşebilir. Öğle saatlerinde ise 1 dereceye kadar çıkması öngörülüyor. Kahramanmaraş'ta bugün hava durumu sabah soğuk ve bulutlu. Öğle saatlerinde güneşli ve daha ılıman olacak.

30 Aralık Salı günü hava güneşli başlayacak. Sıcaklıklar 2 ile -4 derece arasında değişecek. 31 Aralık Çarşamba günü karla karışık yağmurlar bekleniyor. Bu gün sıcaklıklar -1 ile -6 derece arasında olacak. 1 Ocak Perşembe günü ise kar yağışı öngörülüyor. Sıcaklıklar 1 ile -18 derece arasında değişecek.

Bu dönemde Kahramanmaraş'ı etkileyen hava durumunda sıcaklıklar düşecek. Kar yağışlarının artması bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Kalın ve kat kat giyinmek soğuktan korunma açısından faydalı olur. Kar yağışı ile yollar kayganlaşabilir. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olması önem taşıyor. Kahramanmaraş'ta hava durumu kış koşullarının etkisini artıracak gibi gözüküyor.

