Kahramanmaraş Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 29 Aralık Pazartesi günü hava durumu sabah bulutlu başlayacak. Sonrasında güneşin çıkmasıyla hava değişkenlik gösterecek. Gün boyu hava sıcaklıkları 1 ile -7 derece arasında olacak. Özellikle sabah saatlerinde sıcaklıklar -7 dereceye düşebilir. Öğle saatlerinde ise 1 dereceye kadar çıkması öngörülüyor. Kahramanmaraş'ta bugün hava durumu sabah soğuk ve bulutlu. Öğle saatlerinde güneşli ve daha ılıman olacak.

30 Aralık Salı günü hava güneşli başlayacak. Sıcaklıklar 2 ile -4 derece arasında değişecek. 31 Aralık Çarşamba günü karla karışık yağmurlar bekleniyor. Bu gün sıcaklıklar -1 ile -6 derece arasında olacak. 1 Ocak Perşembe günü ise kar yağışı öngörülüyor. Sıcaklıklar 1 ile -18 derece arasında değişecek.

Bu dönemde Kahramanmaraş'ı etkileyen hava durumunda sıcaklıklar düşecek. Kar yağışlarının artması bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Kalın ve kat kat giyinmek soğuktan korunma açısından faydalı olur. Kar yağışı ile yollar kayganlaşabilir. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olması önem taşıyor. Kahramanmaraş'ta hava durumu kış koşullarının etkisini artıracak gibi gözüküyor.