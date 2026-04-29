Kahramanmaraş Hava Durumu! 29 Nisan Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Nisan 2026 Çarşamba, Kahramanmaraş'ta hava durumu oldukça keyifli. Hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 25 derece civarlarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklıkların 11-12 derece arasında olması bekleniyor. Rüzgar hızı 10 km/s civarında. Nem oranı ise %64 seviyelerinde.

Kahramanmaraş'ta dışarıda vakit geçirmek için güzel bir gün. Yürüyüş yapmak veya açık hava etkinlikleri düzenlemek oldukça ideal.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz değişecek. Perşembe günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 26 derece civarlarında seyredecek. Cuma günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. O gün sıcaklıklar 26 derece civarında olacak. Cumartesi günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar 22 derece civarlarında olacak.

Bu değişken hava koşulları göz önüne alındığında dikkatli olmalısınız. Özellikle Cuma ve Cumartesi günleri dışarı çıkarken bir şemsiye almanız faydalı olabilir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek iyi bir fikir.

