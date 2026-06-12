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Avşa Adası’nda yangın: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Balıkesir'in Marmara Adalar ilçesine bağlı Avşa Adası’nda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun şekilde müdahalesini sürdürdüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Avşa Adası’nda yangın: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Yangın, Avşa Adası’nda Malikilik mevkisinde, eski çöp alanı olarak bilinen bölgede meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Avşa Adası’nda yangın: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor 1

AVŞA ADASI'NDAKİ YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, BASKİ, belediye ve jandarma ekipleri karadan müdahale ederken, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla çalışmalara destek veriyor.

Avşa Adası’nda yangın: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor 2

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun şekilde müdahalesini sürdürdüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Avşa Adası’nda yangın: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor 3

Avşa Adası’nda yangın: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor 4

12 Haziran 2026
12 Haziran 2026

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Avşa Adası Balıkesir
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