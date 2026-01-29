Kahramanmaraş Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 29 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde 4 derece olacak. Parçalı bulutlu bir hava hakim. Hissedilen sıcaklık ise 1 derece. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 dereceye yükselecek. Bulutlu bir hava devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 dereceye düşecek. Gece sıcaklığı ise 7 dereceye inerek hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Rüzgar sabah saatlerinde 7 km/saat olacak. Gündüz rüzgarın hızı 9 km/saat'e çıkacak. Akşamda 6 km/saat hızında esecek. Gece rüzgar 8 km/saat olacak. Nem oranı sabah %92, gündüz %70, akşam %84, gece %90 seviyesinde seyredecek. Basınç sabah 956 hPa olarak ölçülecek. Gündüz de basınç 956 hPa olacak. Akşam ve gece basınç 955 hPa düzeyinde kalacak.

Kahramanmaraş'ta hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. 30 Ocak Cuma günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 5 ile 7 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 4 km/saat olacak. Yağmurlu hava ile ılık sayılabilecek sıcaklıklar haftayı tamamlayacak.

Soğuk hava koşullarında dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak için kat kat giyinmelisiniz. Buzlanma riski nedeniyle yolda dikkatli olunmalı. Kaymamak için uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Evde kaloriferleri düzenli kontrol etmek gereklidir. Odaların yeterince ısındığından emin olmak faydalı olacaktır. Soğuk havanın olumsuz etkilerinden korunmak için bu önlemler önemlidir.