Kahramanmaraş Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 39 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 21 - 22 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı düşük, rüzgar hızı hafif kalacak.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'taki hava durumu benzer şekilde devam edecek. 30 Temmuz Perşembe günü sıcaklığın 41 derece civarına yükselmesi tahmin ediliyor. Ardından 31 Temmuz Cuma günü sıcaklık 41 - 42 derece arasında olacak. 1 Ağustos Cumartesi günü ise sıcaklığın 40 derece civarında olması bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenlerin dikkat etmesi önemlidir. Bol su tüketilmelidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt korunmalıdır.

Sıcak hava koşullarının önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumalısınız.