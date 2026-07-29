HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta hava durumu sıcak ve güneşli. Bugün gündüz sıcaklık 39 dereceyi bulacakken, gece 21-22 derece aralığında seyredecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklık devam edecek. 30 Temmuz'da 41 derece, 31 Temmuz'da 41-42 derece, 1 Ağustos'ta ise 40 derece bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin su tüketimi, uygun giysi ve güneş koruyucu kullanmaları öneriliyor. Sağlığınızı korumak için hava durumunu dikkate almalısınız.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 39 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 21 - 22 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı düşük, rüzgar hızı hafif kalacak.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'taki hava durumu benzer şekilde devam edecek. 30 Temmuz Perşembe günü sıcaklığın 41 derece civarına yükselmesi tahmin ediliyor. Ardından 31 Temmuz Cuma günü sıcaklık 41 - 42 derece arasında olacak. 1 Ağustos Cumartesi günü ise sıcaklığın 40 derece civarında olması bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenlerin dikkat etmesi önemlidir. Bol su tüketilmelidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt korunmalıdır.

Sıcak hava koşullarının önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üniversitede taciz skandalı: 'Çimlere uzanıp günah işleyelim'Üniversitede taciz skandalı: 'Çimlere uzanıp günah işleyelim'
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındıÜsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'tarihi adım' olarak niteledi! Irak'la günde 1 milyon varil petrol anlaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'tarihi adım' olarak niteledi! Irak'la günde 1 milyon varil petrol anlaşması

Öfkeli halk bankaları ateşe verdi! 7 yıldır hesapları blokeli... "Yaşamak istiyoruz"

Öfkeli halk bankaları ateşe verdi! 7 yıldır hesapları blokeli... "Yaşamak istiyoruz"

Mauro Icardi'nin yeni adresi herkesi şaşırttı! İtalyanlar duyurdu

Mauro Icardi'nin yeni adresi herkesi şaşırttı! İtalyanlar duyurdu

Engin Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli getirildi

Engin Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli getirildi

Testlerden geçemedi, Bakanlık karar verdi: Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Testlerden geçemedi, Bakanlık karar verdi: Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Maaş zammıyla emekli kilitlendi: Banka promosyonunda son durum

Maaş zammıyla emekli kilitlendi: Banka promosyonunda son durum

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.