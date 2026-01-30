Kahramanmaraş Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 30 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları 0 ile 6 derece arasında değişecek. Kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Nem oranı %75 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 1.8 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:37, gün batımı ise 17:53'te gerçekleşecek.

Bugünkü hava durumu, soğuk ve yağışlı koşulların etkili olacağını gösteriyor. Dışarı çıkarken kalın giyinmek önemlidir. Islanmamak için uygun önlemler almak gerekmektedir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşmesi muhtemeldir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecektir. 31 Ocak Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 0 ile 5 derece arasında olacak. 1 Şubat Pazar günü alçak bulutlar hakim olacak. O gün sıcaklıklar 0 ile 6 derece arasında değişecek. 2 Şubat Pazartesi günü hafif yağmur görülecek. Sıcaklıklar 1 ile 8 derece arasında olacak.

Bu dönemde, hava koşulları soğuk ve yağışlı olacak. Kalın ve su geçirmez giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Islanmamak için şemsiye veya yağmurluk kullanmak önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Sıcak içecekler tüketmek vücut ısısını korumaya yardımcıdır. Bu soğuk günlerde sağlığınızı korumak için uygun önlemler almak önemlidir.