Kahramanmaraş Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 31 Aralık 2025 tarihinde soğuk ve karlı hava koşullarının etkili olması bekleniyor. Yılın son gününde gündüz sıcaklıkları 0-4 derece arasında olacak. 1 Ocak 2026 günü için sıcaklık -1 ile -7 derece, 2 Ocak'ta ise -6 ile -23 derece arasına düşecek. Vatandaşların kalın giyinmesi, buzlanmalara karşı tedbir alması ve yaşlılarla çocukları koruma altına alması hayati önem taşıyor.

Devrim Karadağ

Kahramanmaraş'ta 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve karlı olacak. Yılın son gününde hava koşulları böyle olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 0-4 derece arasında kalacak. Sabah saatlerinde karla karışık yağmur görülebilir. Gündüz ve akşam saatlerinde de karla karışık yağmur bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 0-3 derece arasında olacak. Karla karışık yağmur devam edecek. Rüzgar doğu yönünden, 12 km/saat hızla esecek. Nem oranı %84 ile %94 arasında değişecek.

Kahramanmaraş'ın hava durumu önümüzdeki günlerde soğuk olacak. 1 Ocak 2026 Perşembe günü gündüz sıcaklığa -1 ile -7 derece arasında olması bekleniyor. Hafif kar yağışının görülmesi öngörülüyor. 2 Ocak 2026 Cuma günü gündüz sıcaklığı -6 ile -23 derece arasında olacak. Çok soğuk hava koşulları hakim olacak. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü gündüz sıcaklığının -8 ile -20 derece arasında olması bekleniyor. Çok soğuk hava koşulları devam edecek.

Soğuk ve karlı havada vatandaşların dikkatli olmaları önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Su geçirmeyen giysiler kullanmak gerekebilir. Buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalıdır. Araç kullanırken yol koşullarına dikkat edilmelidir. Hız limitlerine uyulmalı ve güvenlik önlemleri alınmalıdır. Yaşlılar ve çocuklar iç mekanlarda kalmalıdır. Bu grupların soğuk havadan etkilenmemesi önceliklidir.

Kahramanmaraş'ta 31 Aralık ve sonraki günlerde soğuk ve karlı hava koşulları beklenmektedir. Vatandaşların hazırlıklı olmaları önemlidir. Gerekli önlemleri alarak bu koşullara karşı tedbir almak şarttır.

