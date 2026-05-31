Kahramanmaraş Hava Durumu! 31 Mayıs Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 31 Mayıs 2026 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı yaklaşık 27 dereceyi bulacak. Gece ise sıcaklık 14 dereceye kadar düşecek. Nem oranı düşük seviyelerde seyredecek. Rüzgar hafif etkili olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için ideal.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Haziran Pazartesi günü hava, güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 29 derece, gece ise 15 derece civarında seyredecek. 2 Haziran Salı günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 30 derece, gece sıcaklığı 16 derece olacak. 3 Haziran Çarşamba günü hava yine güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 30 derece, gece 17 dereceye yükselecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli kalacak. Gündüz sıcaklıkları 27-30 derece arasında değişecek. Geceleri ise 14-17 derece civarında olacak. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak. Rüzgarlar hafif esintilerle etkisini gösterecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Piknik yapabilir, yürüyüşe çıkabilirsiniz. Doğa ile iç içe vakit geçirmek için ideal bir dönemdesiniz. Gündüzleri hafif ve rahat kıyafetler giyinmeniz faydalı olacaktır. Akşamları serinlikten korunmak için ince bir ceket almanız iyi olur. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmalısınız. Ayrıca bol su içmeyi ihmal etmeyin.

