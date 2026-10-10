Kahramanmaraş merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonuna 22 tutuklama

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, DAEŞ terör örgütüne yönelik çalışma başlattı. Ekipler 6 Ekim'de Kahramanmaraş İstanbul, Ankara, Konya, Zonguldak, Adana, Hatay ve Gaziantep’te eş zamanlı operasyon yaptı.

DEAŞ OPERASYONUNDA 22 TUTUKLAMA

Yapılan baskınlarda 39 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 34 cep telefonu, 33 sim kart, 8 laptop, 4 tablet, 1 notebook, 1 bilgisayar kasası, 3 sabit disk, 5 hafıza kartı, 2 USB bellek, 13 defter, 84 yasaklı yayın olduğu değerlendirilen kitap, 5 tabanca, 251 silah fişeği, 6 av tüfeği, 123 av tüfeği kartuşu, 2 kılıç ve 2 bıçak ele geçirildi.



BİRÇOK İLDE OPERASYON GERÇEKLEŞTİ

Diğer illerde yakalananlar Kahramanmaraş’a getirilerek Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguya alındı. 39 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 22’si tutuklanırken, 17’si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır