Kahramanmaraş okul saldırısının ardından görevden alındı! MEB duyurdu

Son dakika haberi: Türkiye Kahramanmaraş'taki okul saldırısını konuşurken kentte kritik bir gelişme yaşandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı.

Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş okul saldırısının ardından atılan adımı duyurdu.

MEB'DEN KAHRAMANMARAŞ AÇIKLAMASI

Bakanlığın açıklamasında okul saldırısıyla ilgili "Konu tüm yönleriyle titizlik ve hassasiyetle ele alınmakta olup sürece yönelik gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" dendi.

ERHAN BAYDUR GÖREVDEN ALINDI

Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un görevden alındığı duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

14 yaşındaki İsa Aras Mersinli geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'ta korkunç bir katliam yapmıştı. Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda 1'i öğretmen 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Saldırganın babasının 1. Sınıf Emniyet Müdürü Uğur Mersinli olduğu, beraber poligonda atış yaptıkları ortaya çıkmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildiBursa'da kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi
İran'dan ABD'ye gözdağı: "Füze ve İHA stokları yenileniyor"İran'dan ABD'ye gözdağı: "Füze ve İHA stokları yenileniyor"

En Çok Okunan Haberler
Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay! Saklayan vali, otele yerleştiren emniyet müdürü

Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay! Saklayan vali, otele yerleştiren emniyet müdürü

Nazilli Fen Lisesi yurdunda yangın paniği: 46 öğrenci tahliye edildi

Nazilli Fen Lisesi yurdunda yangın paniği: 46 öğrenci tahliye edildi

Tartışmalı karar geceye damga vurdu! Sane'nin golü olay oldu!

Tartışmalı karar geceye damga vurdu! Sane'nin golü olay oldu!

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

