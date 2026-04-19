Kahramanmaraş okul saldırısının ardından görevden alındı! MEB duyurdu

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş okul saldırısının ardından atılan adımı duyurdu.

MEB'DEN KAHRAMANMARAŞ AÇIKLAMASI

Bakanlığın açıklamasında okul saldırısıyla ilgili "Konu tüm yönleriyle titizlik ve hassasiyetle ele alınmakta olup sürece yönelik gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" dendi.

ERHAN BAYDUR GÖREVDEN ALINDI

Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un görevden alındığı duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

14 yaşındaki İsa Aras Mersinli geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'ta korkunç bir katliam yapmıştı. Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda 1'i öğretmen 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Saldırganın babasının 1. Sınıf Emniyet Müdürü Uğur Mersinli olduğu, beraber poligonda atış yaptıkları ortaya çıkmıştı.