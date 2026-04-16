HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kahramanmaraş saldırısında Osmaniye'ye ateş düştü! Can kaybı 10'a yükseldi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısından sonra Osmaniye'ye ateş düştü. Hayatını kaybeden 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in ölümü yakınlarını yasa boğdu. Öte yandan saldırıdan bir acı haber daha geldi ve can kaybı 10'a yükseldi.

Türkiye Şanlıurfa'daki okul saldırısının şokunu atlatamadan Kahramanmaraş'taki okul katliamıyla derinden sarsıldı. Onikişubat ilçesindeki Haydarbey Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleşen saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınları yasa boğuldu.

KENDİNİ ÖĞRENCİLERE SİPER EDEN ÖĞRETMEN DE HAYATINI KAYBETTİ

Olayda kendini öğrencilerine siper eden okulun matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrenciler Furkan Sancak Balal, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poyraz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör, Adnan Göktürk Yeşil ve saldırgan İsa Aras Mersinli hayatını kaybetmişti.

  • Öğretmen Ayla Kara

CAN KAYBI 10'A YÜKSELDİ

Yusuf Tarık Gül’ün de hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi.

  • Katil İsa Aras Mersinli

CENAZE TÖRENLERİ BUGÜN

Okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler bugün kentte düzenlenen cenaze törenlerinin ardından defnedilecek. Cenaze törenlerine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılması bekleniyor.

OSMANİYE'YE ATEŞ DÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, yaşanan saldırı sonrası hayatını kaybeden küçük Adnan’ın acı haberi, Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaşayan yakınlarını yasa boğdu. Hayatını kaybeden Adnan Göktürk Yeşil için memleketinde büyük üzüntü yaşanırken, yakınları ve vatandaşlar acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş silahlı saldırı okul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.