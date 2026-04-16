Kahramanmaraş saldırısında Osmaniye'ye ateş düştü! Can kaybı 10'a yükseldi

Türkiye Şanlıurfa'daki okul saldırısının şokunu atlatamadan Kahramanmaraş'taki okul katliamıyla derinden sarsıldı. Onikişubat ilçesindeki Haydarbey Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleşen saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınları yasa boğuldu.

KENDİNİ ÖĞRENCİLERE SİPER EDEN ÖĞRETMEN DE HAYATINI KAYBETTİ

Olayda kendini öğrencilerine siper eden okulun matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrenciler Furkan Sancak Balal, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poyraz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör, Adnan Göktürk Yeşil ve saldırgan İsa Aras Mersinli hayatını kaybetmişti.

Öğretmen Ayla Kara

CAN KAYBI 10'A YÜKSELDİ

Yusuf Tarık Gül’ün de hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi.

Katil İsa Aras Mersinli

CENAZE TÖRENLERİ BUGÜN

Okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler bugün kentte düzenlenen cenaze törenlerinin ardından defnedilecek. Cenaze törenlerine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılması bekleniyor.

OSMANİYE'YE ATEŞ DÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, yaşanan saldırı sonrası hayatını kaybeden küçük Adnan’ın acı haberi, Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaşayan yakınlarını yasa boğdu. Hayatını kaybeden Adnan Göktürk Yeşil için memleketinde büyük üzüntü yaşanırken, yakınları ve vatandaşlar acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti.