Kahramanmaraş'ta aranan 232 kişi yakalandı 23'ü cezaevine gönderildi

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda aranan 232 kişi yakalandı, çeşitli suçlardan hüküm giyen 23'ü cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik çalışmalar yaptı. Ekiplerin çalışmalarında aranan 232 kişi yakalandı. Yakalananlardan H.B.'nin (31) depremi fırsat bilerek hırsızlık yapmaktan 10 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLERDEN 23'Ü CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınanlar arasında 'Silahla Tehdit' suçundan 5 yıl 45 ay 75 gün hapis cezası alan M.L. (62), 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.K. (62), "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 5 yıl hapis cezası olan D.B. (27) ile yine aynı suçtan 12 yıl 6 ay hapis cezası alan M.K.'nin (31) de oluğu öğrenildi.

Jandarmada ve adliyede işlemleri yapılan aranan şahıslardan 23'ü cezaevine gönderildi.

(İHA)

24 Aralık 2025
24 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı kahramankazan
