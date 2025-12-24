Kahramanmaraş'ta aranan 232 kişi yakalandı 23'ü cezaevine gönderildi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik çalışmalar yaptı. Ekiplerin çalışmalarında aranan 232 kişi yakalandı. Yakalananlardan H.B.'nin (31) depremi fırsat bilerek hırsızlık yapmaktan 10 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLERDEN 23'Ü CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınanlar arasında 'Silahla Tehdit' suçundan 5 yıl 45 ay 75 gün hapis cezası alan M.L. (62), 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.K. (62), "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 5 yıl hapis cezası olan D.B. (27) ile yine aynı suçtan 12 yıl 6 ay hapis cezası alan M.K.'nin (31) de oluğu öğrenildi.

Jandarmada ve adliyede işlemleri yapılan aranan şahıslardan 23'ü cezaevine gönderildi.

(İHA)

