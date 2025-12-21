HABER

Kahramanmaraş’ta aranan 26 şahıs ve 5 firari hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 26 şahıs ile firari 5 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde il genelinde suç ve suçlulara yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda Afşin ilçesinde 1 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 75 tabanca mühimmatı ele geçirilirken, Dulkadiroğlu ilçesinde ise 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Aranan şahıslara yönelik operasyonlarda toplam 249 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler arasında çeşitli suçlardan aranan 26 kişi ile hakkında Pazarcık ilçesinde "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya kakkında hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C. (38), Onikişubat ilçesinde "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. (23), Andırın ilçesinde "On iki yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.G. (26), Elbistan ilçesinde "Çocuğu kasten öldürmek" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E. (30), Elbistan ilçesinde "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. (21) tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Öte yandan, TEM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda Onikişubat ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "mahrem" yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen A.Ş. (54) gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. Aynı ilçede "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" kapsamında PKK/KCK suçu ile bağlantılı olduğu tespit edilen D.Y. (52) isimli şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

