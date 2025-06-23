Kahramanmaraş'ta bulundu! Tam 1500 yıllık: Arazi sahibi insan kemiklerini görünce gerçek ortaya çıktı

Olay, dün öğle saatlerinde ilçenin kırsalındaki Doluca Mahallesi’nde meydana geldi. Bir kişi arazisinde iş makinesiyle temel kazısı yaparken büyük bir kaya parçasını kaldırdı ve mağara benzeri büyük bir boşluk oluştuğunu fark etti.

ARAZİ SAHİBİ FARK ETTİ

Arazi sahibi yaptığı incelemede, kayayı kaldırdığı kısımda çok sayıda insan kemiği olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı incelemede arazi sahibinin geçmiş döneme ait bir mezar bulmuş olabileceğini değerlendirerek Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü’ne bilgi verdi.

BÖLGEDE İNŞAAT ÇALIŞMASI DURDURULDU

20 civarında insana ait kemiklerin bulunduğu mezarda incelemelerde bulunan uzman ekipler, yapının Roma Dönemi’ne ait yaklaşık 1500 yıllık kaya mezarı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgede başlatılan inşaat çalışması durduruldu.

(DHA)