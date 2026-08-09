Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Onikişubat ilçesine bağlı Rasim Özdenören Mahallesi’nde Ahırdağ’ı bölgesinde ormanlık alanda saat 15.15 gibi yagın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangının fark edilmesi üzerine yangına bölgeye sevk edilen 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 2 helikopter ve diğer kurumlara ait su ikmal araçlarıyla müdahale edildi. Yangın havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalede sonrası kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır