Kahramanmaraş'ta dehşet! Eski eşini ve eski kayınvalidesini evlerine giderek öldürdü! Üvey kızını ağır yaraladı

Olay akşam saatlerinde Ballıca Mahallesi 202’nci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Hakan Y., bir süre önce boşandığı eşi Fatma G.'nin evine gitti.

ESKİ EŞİNİ KATLEDİP KAÇTI

İkili arasında çıkan tartışma sırasında Hakan Y., yanında getirdiği tabancayla eski eşine ateş edip kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Fatma G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

BU KEZ ESKİ KAYINVALİDESİNİN EVİNE GİTTİ

Polis tarafından her yerde aranmaya başlanılan Hakan Y., eski eşinin evinden ayrıldıktan sonra eski kayınvalidesi Gülistan G.'nin Namık Kemal Mahallesi’ndeki evine gitti. Yılmaz burada da Gülistan G. ile üvey kızı Eda Nur G.'ye de tabancayla ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gülistan G.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Eda Nur G. ise hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gülistan G.'nin cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ

Hakan Y.'nin boşandığı ailesine yönelik saldırıları neden gerçekleştirdiği belirlenemezken, yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı. Hakan Y.'nin Mimar Sinan Mahallesi’nde olduğu bilgisine ulaşan polis ekipleri, mahalleyi ablukaya aldı. Polislerin geldiğini gören Hakan Y.'nin, yakalanacağını anlayınca tabancayı başına dayayıp tetiği çekti. Ağır yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Tedavi altına alınan Hakan Y. ve üvey kızı Eda Nur G.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Kaynak: DHABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır