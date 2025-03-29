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Kahramanmaraş'ta deprem şehitleri mezarlığında genel temizlik yapıldı

29.03.2025 15:39
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda, vatandaşların ziyaretlerini daha huzurlu ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilmesi için yoğun bir çalışma yürüttü.

Kahramanmaraş'ta deprem şehitleri mezarlığında genel temizlik yapıldı

Büyükşehir Belediyesinin, Ramazan Bayramı öncesinde şehir genelinde yürüttüğü temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Özellikle vatandaşların bayramda kabristan ziyaretlerini daha huzurlu ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla mezarlık alanlarında yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda evsel ve ambalaj atıklarını toplarken aynı zamanda hijyen ve estetik açısından da düzenlemeler gerçekleştirdi. Vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için yürütülen çalışmalar kapsamında mezarlıklardaki yolların süpürüldüğü, otların da temizlenerek ortak kullanım alanlarının dezenfekte edildiği aktarıldı.

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Belediyeden yapılan açıklamada, mezarlıkta gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının bayram boyunca da devam edeceği belirtildi. Açıklamanın devamında ise ekiplerin bayram süresince sahada aktif olarak görev yapacağı ve vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için gerekli tüm önlemlerin alındığı ifade edildi.

(İHA)

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Kahramanmaraş
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