Kahramanmaraş'ta eğitim ve öğretime 2 gün ara verildi!

Türkiye Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün gerçekleşen silahlı okul baskının şokunu yaşarken bugün bir saldırı haberi de Kahramanmaraş'tan geldi. Olay, Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ortaokulda gerçekleşen silahlı saldırı sonrasında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu önemli açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Çiftçi, Kahramanmaraş'ta eğitim ve öğretime iki gün ara verildiğini açıkladı.
