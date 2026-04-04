HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz sürücü polislere çarptı: 2 polis yaralı

Kahramanmaraş'ta babasından izinsiz aldığı otomobille trafiğe çıkan 17 yaşındaki çocuk, kendisini durdurmak isteyen polis ekiplerine çarparak kaçtı. 2 polis memuru yaralanırken, ehliyetsiz sürücü kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Erkenez Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre polis ekipleri, 46 AIH 373 plakalı otomobilin trafikte makas attığını tespit ederek aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine kovalamaca yaşandı.

17 YAŞINDAKİ ÇOCUK İKİ POLİSE ÇARPTI

Kovalamaca sırasında A.H., motosikletli polis ekiplerine çarparak olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklette bulunan 2 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaçan sürücü ise Karaziyaret Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. A.H.'nin ilk ifadesinde ehliyetsiz olduğu için kaçtığını söylediği öğrenildi. Ehliyetsiz sürücüye drift yapmak, makas atmak, dur ihtarına uymamak ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından toplam 520 bin lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan A.H.'nin babasının, 3 gün önce karakola giderek oğlunun aracını izinsiz aldığı yönünde başvuruda bulunduğu da ortaya çıktı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | MHP İstanbul'da çok kritik gelişme: İl teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatı feshedildiSon dakika | MHP İstanbul'da çok kritik gelişme: İl teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatı feshedildi
Xiaomi 18 Pro'dan yeni sızıntı geldi: Arka ekran...Xiaomi 18 Pro'dan yeni sızıntı geldi: Arka ekran...

Anahtar Kelimeler:
polis Kahramanmaraş kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

'245 bin kişinin sigortası iptal' SGK düğmeye bastı: İsa Karakaş emeklilik için uyardı

'245 bin kişinin sigortası iptal' SGK düğmeye bastı: İsa Karakaş emeklilik için uyardı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.