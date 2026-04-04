Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz sürücü polislere çarptı: 2 polis yaralı

Olay, Erkenez Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre polis ekipleri, 46 AIH 373 plakalı otomobilin trafikte makas attığını tespit ederek aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine kovalamaca yaşandı.

17 YAŞINDAKİ ÇOCUK İKİ POLİSE ÇARPTI

Kovalamaca sırasında A.H., motosikletli polis ekiplerine çarparak olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklette bulunan 2 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan sürücü ise Karaziyaret Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. A.H.'nin ilk ifadesinde ehliyetsiz olduğu için kaçtığını söylediği öğrenildi. Ehliyetsiz sürücüye drift yapmak, makas atmak, dur ihtarına uymamak ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından toplam 520 bin lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan A.H.'nin babasının, 3 gün önce karakola giderek oğlunun aracını izinsiz aldığı yönünde başvuruda bulunduğu da ortaya çıktı.

