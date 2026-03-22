Kahramanmaraş'ta eve silahlı saldırı düzenlendi: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheli ya da şüpheliler, eve hedef gözetmeden tabanca ile ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

18 YAŞINDAKİ GENÇ YARALANDI

Olayda 18 yaşındaki M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır