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Kahramanmaraş'ta "Filistin Dayanışma Gecesi" düzenlendi

Kahramanmaraş'ta "Filistin Dayanışma Gecesi" gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta "Filistin Dayanışma Gecesi" düzenlendi

Dulkadiroğlu Belediyesince Murat Akkurt Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi'nde düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Filistinli akademisyen Dr. Nihad Abunasser, Gazze'de yaşanan zorluklara işaret ederek, "En yakın akrabam yaralandı, bugün hastaneden çıktı. Filistinlilerin her gün gittiği ve Amerikan şirketinin dağıttığı yardımlar aslında çok ilginç bir şekilde veriyor. Yardımları bir yerde koyuyor, Filistinliler bir yerde bekliyor sonra 'gelin' diyor. Filistinliler o yardıma gidiyor, 'ne alabilirsen' ama Filistinliler yardıma doğru yürüdükleri an kurşunlar yağmaya başlıyor ve böyle bir kaos ve böyle bir dram." ifadelerini kullandı.

Dr. Abunasser, Filistinlilerin yardıma ulaşmakta yaşadığı zorluklara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Son günlerde bu alınan unların içinden uyuşturucu haplar çıktı. Filistinliyi nasıl öldüreceklerini artık şaşırmış durumdalar. Sinir sistemi bozan uyuşturucu hapları çıktı, düşünebiliyor musunuz? O insan ne yapacak, aç susuz gidiyor ve 1 kilogram un alıyor ve una siniri bozan toz karıştırmışlar, haplar bulundu. Artık o undan hap çıktıysa ne beklersiniz, toz halinde bir şeyler karıştırmış olabilirler. İnsanlar gerçekten ne yapacağını bilemiyor."

Abunasser, Filistinlilerin tüm zorluklara rağmen direnişten vazgeçmediğini ifade ederek, "Bir baba, çocuklarına 1 kilogram un götürebilmek için saatlerce sırada bekliyor. Evini kaybeden yeniden inşa ediyor. Çocuklar enkaz altında oyuncak bulup hayata tutunuyor. Bu da bir direniştir." dedi.

Tarihçi-yazar Mustafa Armağan ise Filistin meselesinin tarihi ve toplumsal yönünü ele aldı.

Programa Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar da katıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Filistin
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