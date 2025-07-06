Kahramanmaraş'ta Güredil Kalesi göz dolduruyor

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde bulunan Güredil Kalesi asırlardır ayakta duruyor. Tarihi ve doğal güzellikleriyle göz dolduran bölgede son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Bölgeye giden vatandaşlar, Menzelet Barajı ve Ali Kayası manzarası eşliğinde zirvenin keyfini çıkarıyorlar.

Kahramanmaraş öğretmenlerin katıldığı Güredil Kalesi Doğa Yürüyüşü düzenlendi. Doğa ile iç içe deneyim kazanan öğretmenler fotoğraf ve video çekerek gezilerini kaydetti.

Etkinliğe katılan Muhammet Kılıçsallayan, "Doğa harikası bir yerdeyiz. 49 öğretmenimiz ve yöneticilerimiz ile geldik. Zirveye çıktık değerli arkadaşlarımız tarihi kalıntıları yerinde gördü ve burada manzaranın tadını çıkardı" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır