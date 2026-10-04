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Kahramanmaraş'ta halı yıkamacıda bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta bir halı yıkamacıda meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta halı yıkamacıda bıçaklı kavga: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, olay Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi'nde bir halı yıkamacıda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı.

Kahramanmaraş ta halı yıkamacıda bıçaklı kavga: 2 yaralı 1

BIÇAKLI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI

İddiaya göre kavgada M.C.K., H.E.Ö. (22) ve M.A.Y. (23) isimli şahısları bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan M.A.Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş ta halı yıkamacıda bıçaklı kavga: 2 yaralı 2

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş kavga
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