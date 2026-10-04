Kahramanmaraş'ta halı yıkamacıda bıçaklı kavga: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, olay Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi'nde bir halı yıkamacıda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı.

BIÇAKLI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI

İddiaya göre kavgada M.C.K., H.E.Ö. (22) ve M.A.Y. (23) isimli şahısları bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan M.A.Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır