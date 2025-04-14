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Kahramanmaraş'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada baba, oğul ve yeğen hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kaza akşam saatlerinde Afşin'e bağlı Alparslan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Durdu Güven yönetimindeki 46 D 2953 plakalı otomobil, İsmet Boyraz idaresindeki 46 AKD 883 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Güven’in kullandığı otomobil takla atarken, Boyraz’ın aracı yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durabildi.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Kazada; Durdu Güven ve yeğeni Buket Candemir hayatını kaybederken, eşi Senem Güven ve oğlu Mehmet Güven ile diğer araçtaki İsmet Boyraz ve Şevval Berk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Afşin ve Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Mehmet Güven doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Senem Güven’in sağlık durumunun ağır olduğu, İsmet Boyraz ve Şevval Berk’in ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Durdu Güven ile Buket Candemir’in cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kahramanmaraş
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