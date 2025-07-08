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Kahramanmaraş'ta inşaattan atılan molozlar çocukların üzerine düştü: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde inşaat halindeki bir binadan atılan moloz torbaları, yoldan geçen çocukların üzerine düştü. Olayda 1'i ağır 3 çocuk yaralandı.

Kahramanmaraş'ta inşaattan atılan molozlar çocukların üzerine düştü: 3 yaralı
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yapımı süren bir konut inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarından geçen 3 çocuğun üzerine yüksekten atılan moloz torbaları düştü. Molozların altında kalan 3 çocuktan E.Ç. (9) ağır yaralandı. Diğer 2 çocuğun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
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