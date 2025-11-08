HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kahramanmaraş'ta işçi minibüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ta inşaat işçilerini taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş'ta işçi minibüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, Andırın - Göksun karayolu üzeri Değirmendere Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaat işçilerini taşıyan H.H. idaresindeki minibüs seyir halindeyken sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs, yoldan çıkıp takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, minibüste bulunan yabancı uyruklu 2 işçinin hayatını kaybettiğini 7'sinin yaralandığını belirledi. Yaralanan 7 işçi ise Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Muğla! 'Düştü' ihbarı yapıldı, evde olduğu ortaya çıktıYer: Muğla! 'Düştü' ihbarı yapıldı, evde olduğu ortaya çıktı
MHP'den Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler ÇalıştayıMHP'den Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler Çalıştayı

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Salim Güran katilin ismini verdi: "Kabak gibi ortada"

Salim Güran katilin ismini verdi: "Kabak gibi ortada"

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Victor Osimhen'e 150 milyon Euro teklif! Galatasaray'ın kafası şimdi çok ama çok karışacak...

Victor Osimhen'e 150 milyon Euro teklif! Galatasaray'ın kafası şimdi çok ama çok karışacak...

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...'

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...'

Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal!

Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.