Kahramanmaraş'ta işçi minibüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, Andırın - Göksun karayolu üzeri Değirmendere Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaat işçilerini taşıyan H.H. idaresindeki minibüs seyir halindeyken sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs, yoldan çıkıp takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, minibüste bulunan yabancı uyruklu 2 işçinin hayatını kaybettiğini 7'sinin yaralandığını belirledi. Yaralanan 7 işçi ise Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır