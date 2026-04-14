Kahramanmaraş’ta kadın cinayeti: Tabancayla başından vurularak, öldürdü!

Kahramanmaraş’ta M.K. (38), bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşini (32) silahla başından vurarak öldürdü. Fatma K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta M.K. (38), tartıştığı eşi Fatma Kurt’u (32) tabancayla başından vurarak öldürdü.

EŞİNİ BAŞINDAN VURUP, EVDEN KAÇTI!

Olay, akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Dönüklü Mahallesi’nde meydana geldi.

M.K., henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Fatma K. ile evde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., iddiaya göre tabancayla eşini başından vurup, evden kaçtı.

Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALI KADIN KURTARILAMADI

Ambulansla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı Fatma K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından avukatlarıyla birlikte jandarma karakoluna giden cinayet şüphelisi M.K., teslim odu. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

