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Kahramanmaraş'ta korkutan patlama: "Deprem olduğunu düşündük"

Kahramanmaraş'ta doğalgaz hattında altyapı çalışması sırasında meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Şiddetli patlama sesiyle vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Bölgede bulunan bir esnaf, "İlk anda deprem olduğunu düşündük. Olayın üzerinden yaklaşık bir saat geçti, halen tedirginiz" dedi.

Kahramanmaraş'ta korkutan patlama: "Deprem olduğunu düşündük"

Edinilen bilgilere göre, olay, merkez Onikişubat ilçesi Beyazıtlı Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ekiplerin yürüttüğü altyapı çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Kahramanmaraş ta korkutan patlama: "Deprem olduğunu düşündük" 1

ÇEVREYİ GAZ KOKUSU SARDI

Patlama sonrası çevreyi yoğun gaz kokusu sardı. Patlamanın etkisiyle çevredeki iş yerlerinde ve binalardaki vatandaşlar panikle dışarı çıkıp bölgeden kaçmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye doğalgaz, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede güvenlik önlemi alarak gaz akışını kontrol altına almak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kahramanmaraş ta korkutan patlama: "Deprem olduğunu düşündük" 2

"DEPREM OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜK"

Görgü tanıklarından esnaf Samer Koca, patlama sesiyle korktuklarını söyleyerek, "Bir anda şiddetli patlama sesi duyduk. Hemen ardından yoğun bir doğalgaz kokusu çevreyi sardı. Patlamanın etkisiyle çevredeki iş yerlerinde yankılanmalar oldu. Vatandaşlar panikle dışarı çıkarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. İlk anda deprem olduğunu düşündük. Olayın üzerinden yaklaşık bir saat geçti, halen tedirginiz. Yetkililerin sorunu tamamen gidermesini bekliyoruz" dedi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
patlama Kahramanmaraş
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