Kahramanmaraş’ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı, tefecilik, izinsiz kazı, resmi belgede sahtecilik ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 13 şüpheli, uyuşturucu madde kullanma suçundan ise 49 şüpheli olmak üzere toplam 62 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Operasyonlarda 4 kaçak cep telefonu, 22 cep telefonu kulaklığı, 9 dokunmatik ekran camı, 30 sikke, 22 tarihi obje, 5 kazı malzemesi, 4 dedektör, 3 ruhsatsız tüfek ve 1 piştov çakmaklık ele geçirildi. Uyuşturucu operasyonlarında ise 92 gram metamfetamin, 43 adet sentetik ecza hapı, 27 gram esrar, 8 gram skunk, 7 gram eroin ve 1 gram bonzai maddesi ele geçirildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır