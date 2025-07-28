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Kahramanmaraş'ta termometreler rekor kırdı: Türkiye'nin en sıcak günü yaşanıyor!

Kahramanmaraş, Türkiye'nin en sıcak gününü yaşarken, termometreler 44.7 dereceyi gösterdi. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, meteoroloji uzmanları önümüzdeki günlerde de sıcak havanın etkisini sürdüreceği konusunda uyarıyor.

Kahramanmaraş'ta termometreler rekor kırdı: Türkiye'nin en sıcak günü yaşanıyor!

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Kahramanmaraş'ta rekor seviyelere ulaştı. Bugün ölçülen 44.7 derece sıcaklık, kentte yaşayanları adeta kavururken, Türkiye'nin en sıcak günü olarak kayıtlara geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor. Bu durum, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturuyor.

Kahramanmaraş ta termometreler rekor kırdı: Türkiye nin en sıcak günü yaşanıyor! 1

Kahramanmaraş'ta hissedilen sıcaklık da aynı seviyede seyrederken, nem oranının düşük olması (yüzde 14 civarında) sıcaklığın etkisini daha da artırıyor. Rüzgarın saatte sadece 3 kilometre hızla esmesi de havayı daha da bunaltıcı hale getiriyor. Vatandaşlar, günün büyük bir bölümünü klimalı ortamlarda veya gölgelik alanlarda geçirmeye çalışıyor.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Muğla, Siirt, Şanlıurfa, Tunceli, Batman, Aydın ve Adıyaman gibi illerde de sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıktı. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve güneşin zararlı etkilerinden korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanılması konusunda uyarıyor.

Meteoroloji yetkilileri, Kahramanmaraş için önümüzdeki günlere dair tahminlerini de paylaştı. 27 Temmuz Pazar günü en yüksek sıcaklığın 43 derece olması beklenirken, 28 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklığın 40 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Ancak, nem oranının düşük seviyelerde seyretmesi nedeniyle sıcaklığın hissedilen etkisi yine yüksek olacak.

Kahramanmaraş ta termometreler rekor kırdı: Türkiye nin en sıcak günü yaşanıyor! 2

Kahramanmaraş'ta yaşanan bu rekor sıcaklıklar, iklim değişikliğinin etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Uzmanlar, sıcak hava dalgalarının önümüzdeki yıllarda daha sık ve şiddetli yaşanabileceği konusunda uyarıyor.

Bu nedenle, bireysel ve toplumsal olarak sıcak havalara karşı hazırlıklı olmak, gerekli önlemleri almak ve su tüketimine dikkat etmek büyük önem taşıyor. Ayrıca, yetkililerin de sıcak havalara karşı acil durum planlarını gözden geçirmesi ve vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık vermesi gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş meteoroloji genel müdürlüğü sıcaklık
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