HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kahramanmaraş'ta tırın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta tırın çarptığı 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Vatandaşlar, yolu trafiğe kapatarak tepki gösterdi.

Kahramanmaraş'ta tırın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Kaza, Pazarcık ilçesinde çevre yolu üzerindeki Büyükpınar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, 17 yaşındaki Ergün Baz'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından olay yerinde toplanan vatandaşlar, yolu kapatıp tepki gösterdi.

Kahramanmaraş ta tırın çarptığı çocuk hayatını kaybetti 1

VATANDAŞLAR YOLU KAPATTI ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Karayolunun trafiğe kapatılması nedeniyle bölgede uzun araç kuyruğu oluştu. Güvenlik güçlerinin yolu açma çalışmalarının sürdürdüğü öğrenildi.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Park halindeki otomobil, kontağı çalıştırılınca alev aldıPark halindeki otomobil, kontağı çalıştırılınca alev aldı
Berlin’de binlerce kişiden "Gazze’de Soykırımı Durdurun" çağrısıBerlin’de binlerce kişiden "Gazze’de Soykırımı Durdurun" çağrısı

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Tır kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sergen Yalçın dediğini yaptı! "Verin bana Cengiz'i..."

Sergen Yalçın dediğini yaptı! "Verin bana Cengiz'i..."

İddianame kabul edildi! İmamoğlu'na yeni dava: İşte istenen ceza

İddianame kabul edildi! İmamoğlu'na yeni dava: İşte istenen ceza

İtalyanlar Türk Düellosu izledi! Arka arkaya goller geldi...

İtalyanlar Türk Düellosu izledi! Arka arkaya goller geldi...

Yasak aşk tartışması cinayetle bitmişti! "Bana kumpas mı kurdunuz"

Yasak aşk tartışması cinayetle bitmişti! "Bana kumpas mı kurdunuz"

Kapalıçarşı'da özel harekat polisleri böyle bekledi!

Kapalıçarşı'da özel harekat polisleri böyle bekledi!

Gündem olan kare! MHP lideri Bahçeli boks eldiveni ile poz verdi

Gündem olan kare! MHP lideri Bahçeli boks eldiveni ile poz verdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.