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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2’si ağır 4 yaralı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde seyir halindeki otomobil, yolcu otobüsü ve otomobile çarptı. Kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2’si ağır 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Pazarcık ilçesi Ulubahçe mevkiinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yabancı plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle bir otomobil ve yolcu otobüsü ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yabancı plakalı otomobilde 2’si ağır 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Pazarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza sonrası jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
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