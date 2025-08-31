HABER

Kahramanmaraş'ta trafik kazası! Sürücü öldü, eşi ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde koca ölürken, eşi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası! Sürücü öldü, eşi ağır yaralandı

Kaza, Elbistan-Göksun kara yolunun Yeniyapan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Esat Tanrıverdi’nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Takla atan otomobil hurdaya dönerken, Tanrıverdi ve eşi ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarılarak Göksun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen otomobil sürücüsü kurtarılamadı. Eşinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
