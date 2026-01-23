HABER

Kahramanmaraş'ta yolda mahsur kalan vatandaşlara jandarmadan yardım

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Adıyaman-Kahramanmaraş, Göksun-Kayseri ve Gaziantep-Kahramanmaraş karayollarında mahsur kalan vatandaşlara yardım etti.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yolda kalan vatandaşlara Jandarma ve Kızılay ekiplerince yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu. Ekipler, zorlu kış şartlarında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun çaba sarf etti.

23 Ocak 2026
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
