Kahramanmaraş'ta yolda mahsur kalan vatandaşlara jandarmadan yardım

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yolda kalan vatandaşlara Jandarma ve Kızılay ekiplerince yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu. Ekipler, zorlu kış şartlarında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun çaba sarf etti.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...