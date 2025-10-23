HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kahramanmaraş'taki eski koca dehşeti: Çocuğunun yanında kendini vurdu

Kahramanmaraş’ta eski eşini ve kayınvalidesini öldürdükten sonra eski eşinin kızını yaralayan şahıs ardından 9 yaşındaki oğlunun yanında kendini vurdu. Şahsın intihar etmeden önce 'teslim ol' çağrısı sırasında silahı polise doğrulttuğu belirtildi.

Kahramanmaraş'taki eski koca dehşeti: Çocuğunun yanında kendini vurdu

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi 20’nci Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Yılmaz (39), eski eşi Fatma Görkem’i (37) tabancayla vurarak ağır yaraladı. Görkem kaldırıldığı Yörük Selim Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Şüpheli daha sonra Namık Kemal Mahallesi 24’üncü Sokak’taki adrese giderek eski kayınvalidesi Gülistan Görkem’i (63) tabancayla vurarak olay yerinde öldürdü, Fatma Görkem’in önceki evliliğinden olan kızı Eda Nur Göksu’yu (19) ise göğsünden vurarak yaraladı.

YANINDA BULUNAN OĞLU KORUMA ALTINA ALINDI

Olay sonrası kaçan şahıs, polis ekiplerinin çalışmasıyla Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Muhtarlık Parkı’nda, yanında 9 yaşındaki oğlu E.T.Y. ile birlikte tespit edildi. Polis ekiplerinin "teslim ol" çağrısına karşılık vermeyen şahıs, elindeki tabancayı kendi başına dayayıp ateş etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında yanında bulunan oğlu koruma altına alınırken, saldırıda kullanılan tabanca da emniyet ekiplerince muhafaza altına alındı.

Kahramanmaraş taki eski koca dehşeti: Çocuğunun yanında kendini vurdu 1

ÖNCE POLİSE SİLAHI DOĞRULTMUŞ SONRA KENDİNİ VURMUŞ

Emniyetten olayla ilgili yapılan açıklamada, "22.10.2025 günü saat 17.30'da Hakan Yılmaz (39) ilimiz Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi 20. sokakta eski eşi Fatma Görkem’i (37) (Yörük Selim Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiştir) tabanca ile vurduktan sonra Namık Kemal Mahallesi 24 Sokakta eski kayınvalidesi Gülistan Görkem’i (63) tabanca ile vurarak olay yerinde öldürmüş, aynı adreste Fatma Görkem’in Eda Nur Göksu (19) isimli önceki kocasından kızı olan kişiyi de göğsünden tabanca ile yaralayarak olay yerinden kaçmıştır. Failin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde şahıs, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarlık Parkında yanında oğlu E.T.Y. (9) bulunduğu halde birlikte tespit edilmiş ve teslim ol çağrısında bulunulmuştur.

Şahıs elinde bulunan tabancayı önce görevlilerimize doğrultmuş, sonra sağ şakağına ateş etmek suretiyle intihara teşebbüs etmiştir. Şahıs ambulans marifetiyle hastaneye kaldırılmış ancak hayatını kaybetmiştir. Çocuğu güvenli bir şekilde ilgili birimce koruma altına alınmıştır. Şahsın olayda kullandığı ateşli silah ilgili birimce muhafaza altına alınmıştır. Olay ile ilgili tahkikat Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Louvre Müzesi itirafı: "Büyük bir başarısızlık yaşadık"Louvre Müzesi itirafı: "Büyük bir başarısızlık yaşadık"
AB, Rusya’ya karşı 19’uncu yaptırım paketini onayladıAB, Rusya’ya karşı 19’uncu yaptırım paketini onayladı

Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Muğla açıklarında korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu

Muğla açıklarında korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu

Balıkesir canisinin cinayet görüntüleri ilk kez çıktı!

Balıkesir canisinin cinayet görüntüleri ilk kez çıktı!

Mourinho Devler Ligi'nde farklı yenildi! Bahanesi Fenerbahçe oldu...

Mourinho Devler Ligi'nde farklı yenildi! Bahanesi Fenerbahçe oldu...

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Türkiye'nin en zengin listesi değişti! 1 numarayı kaptıran Murat Ülker'den 3 kelimelik yanıt

Türkiye'nin en zengin listesi değişti! 1 numarayı kaptıran Murat Ülker'den 3 kelimelik yanıt

'Gecikme zammıyla silinmesi...' Uzman isim 'İlave bir madde' diyerek o borçlar için affı işaret etti

'Gecikme zammıyla silinmesi...' Uzman isim 'İlave bir madde' diyerek o borçlar için affı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.