Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni gelişme! Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası gözaltında

Kahramanmaraş'taki okul saldırısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Saldırganın babasının gözaltına alındığı aktarıldı. Kahramanmaraş Valisi açıklamasında "Olaya sebep olan 8. sınıf öğrencisi, bizim öğrencimiz ve babası eski emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. 5 silah ve 7 şarjörle gelmiş, 2 sınıfa girmiş." ifadelerini kullanmıştı. ​

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3'ü öğrenci, biri öğretmen 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını bildirildi.

"BABASI ESKİ EMNİYETÇİ"

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Olaya sebep olan 8. sınıf öğrencisi, bizim öğrencimiz ve babası eski emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. 5 silah ve 7 şarjörle gelmiş, 2 sınıfa girmiş."

BABA GÖZALTINA ALINDI

Kahramanmaraş'ta bir okulda silahlı saldırı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli gözaltına alındı.

Son dakika! Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı! 4 ölü 20 yaralı

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Kamyonetiyle 100 metrelik uçuruma yuvarlanan şahıs hayatını kaybettiKamyonetiyle 100 metrelik uçuruma yuvarlanan şahıs hayatını kaybetti
Yer Ankara! Yaşı henüz 14... Akranını bıçaklayıp videoya çektirdi!Yer Ankara! Yaşı henüz 14... Akranını bıçaklayıp videoya çektirdi!

En Çok Okunan Haberler
9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

Cesedi önce gömmüşler sonra çıkarıp yer değiştirmişler!

Cesedi önce gömmüşler sonra çıkarıp yer değiştirmişler!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Sabri Sarıoğlu'nun mesajlarını ifşa etti! Olay iddialar

Sabri Sarıoğlu'nun mesajlarını ifşa etti! Olay iddialar

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

