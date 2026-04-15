Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni gelişme! Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası gözaltında

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3'ü öğrenci, biri öğretmen 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını bildirildi.

"BABASI ESKİ EMNİYETÇİ"

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Olaya sebep olan 8. sınıf öğrencisi, bizim öğrencimiz ve babası eski emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. 5 silah ve 7 şarjörle gelmiş, 2 sınıfa girmiş."

BABA GÖZALTINA ALINDI

Kahramanmaraş'ta bir okulda silahlı saldırı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır