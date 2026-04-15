HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika! Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı! 4 ölü 20 yaralı var

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

Son dakika! Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesinde Ayşel Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenlendi. Kahramanmaraş Valisi yaptığı açıklamada 4 kişinin öldüğünü 20 kişinin yaralandığını söyledi. Saldırganın sekizinci sınıf öğrencisi olduğu bildirildi. 3 bakan bölgeye gidiyor. Olayla ilgili olarak 7 savcı görevlendirildi.

Dün Şanlıurfa'da bir okula düzenlenen silahlı saldırı infial yaratmıştı. Bugün benzer bir olay Kahramanmaraş'ta yaşandı. Onikişubat ilçesinde Ayşel Çalık Ortaokulu silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Silah seslerinin ardından ise veliler okula koştu. Ayrıca kamuoyuna yansıyan ilk fotoğraflarda yaralıların sedyeyle ambulansa bindirildiği görüldü.

VALİ ACI HABERİ DUYURDU! 4 KİŞİ VEFAT ETTİ

Öte yandan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer acı haberi duyurdu. Olayda biri öğretmen olmak üzere 4 kişinin öldüğü belirtildi. 20 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

5 SİLAH, 7 ŞARJÖRLE OKULA GİTMİŞ

Vali Ünlüer düzenlenen saldırının detaylarını da paylaştı. Saldırıyı sekizinci sınıf öğrencisinin düzenlediği bildirilirken, şahsın okula 5 silah ve 7 şarjör ile gittiği aktarıldı. Ayrıca saldırganın da öldüğü bildirildi.

BAKANLAR BÖLGEYE GİDİYOR

Saldırının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun bölgeye gitmek için yola çıktığı aktarıldı.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA! 7 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek de saldırıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Bakan Gürlek şunları söyledi:

"Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır"

DÜN DE ŞANLIURFA'DA BİR OKULDA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede dün silahlı saldırı düzenlenmişti. Elindeki av tüfeği ile okula giren saldırgan, 16 kişiyi yaralayıp yaşamına son vermişti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 8 yorum
iste ulkedeki egitimin geldigi nokta.
Hayırdır ya noluyo?
neler oluyor.
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.