Son dakika! Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı! 4 ölü 20 yaralı var

Dün Şanlıurfa'da bir okula düzenlenen silahlı saldırı infial yaratmıştı. Bugün benzer bir olay Kahramanmaraş'ta yaşandı. Onikişubat ilçesinde Ayşel Çalık Ortaokulu silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Silah seslerinin ardından ise veliler okula koştu. Ayrıca kamuoyuna yansıyan ilk fotoğraflarda yaralıların sedyeyle ambulansa bindirildiği görüldü.

Silah seslerinin ardından ise veliler okula koştu. Ayrıca kamuoyuna yansıyan ilk fotoğraflarda yaralıların sedyeyle ambulansa bindirildiği görüldü.

VALİ ACI HABERİ DUYURDU! 4 KİŞİ VEFAT ETTİ

Öte yandan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer acı haberi duyurdu. Olayda biri öğretmen olmak üzere 4 kişinin öldüğü belirtildi. 20 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

5 SİLAH, 7 ŞARJÖRLE OKULA GİTMİŞ

Vali Ünlüer düzenlenen saldırının detaylarını da paylaştı. Saldırıyı sekizinci sınıf öğrencisinin düzenlediği bildirilirken, şahsın okula 5 silah ve 7 şarjör ile gittiği aktarıldı. Ayrıca saldırganın da öldüğü bildirildi.

BAKANLAR BÖLGEYE GİDİYOR

Saldırının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun bölgeye gitmek için yola çıktığı aktarıldı.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA! 7 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek de saldırıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Bakan Gürlek şunları söyledi:

"Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır"

DÜN DE ŞANLIURFA'DA BİR OKULDA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede dün silahlı saldırı düzenlenmişti. Elindeki av tüfeği ile okula giren saldırgan, 16 kişiyi yaralayıp yaşamına son vermişti.