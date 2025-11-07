HABER

Kahramanmaraş’ta 13 ve 22 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlüler yakalandı

Kahramanmaraş’ta haklarında 13 yıl 9 ay ile 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsılar belirlenerek operasyon yapıldı. Operasyonda hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarının yer aldığı 12 ayrı dosyadan 22 yıl ceza alan bir şahıs ile yine aynı suçtan 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan başka bir hükümlü yakalandı.
Gözaltına alınan 2 hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

