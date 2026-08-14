Kahramanmaraş’ta 243 bin sentetik ecza ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından 11 Ağustos tarihinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 243 bin sentetik ecza ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden V.C.G. ve M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır