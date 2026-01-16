HABER

Kahramanmaraş’ta 6 yaşındaki çocuk kamyonetin altında can verdi

Kahramanmaraş’ta aniden yola çıkan 6 yaşındaki çocuk kamyonetin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kaza çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi 77015 Sokak’ta meydana geldi. seyir halindeki M.N.Ö.(26) idaresindeki 46 ADN 288 plakalı kamyonet aniden yola çıkan 6 yaşındaki M.D.’ye çarptı. Aracın altında kalan çocuk feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Sürücü M.N.Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Çevredeki esnaf Elif Kar, içeride otururken bir anda ‘pat’ diye bir ses duyduğunu belirterek, "Sesin geldiği tarafa doğru dışarı koştum çocuk yerde yatıyordu. O sırada şoför panik içinde koşturuyordu, sinir krizi geçiriyordu. Hemen içeriden bir bez alıp çocuğun başının altına koydum, ardından su getirdim. Eşime, ‘Koş, vuran kişi çok kötü durumda, önce onu sakinleştir’ dedim. Ambulansı aradım ancak sağlık ekipleri geldiğinde çocuk hayatını kaybetmişti" dedi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş
