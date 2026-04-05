Kahramanmaraş’ta çocuğa çarpan sürücü kaçtı

Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat ilçesi Beyazıt Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.A.’ya çarptı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, ambulansla Yörükselim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazaya karışan sürücünün ise trafik polislerini beklemeden olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



