Kahramanmaraş’ta iş kazası: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta bir inşaatta meydana gelen kazada 1 işçi yaralandı.

Olay, merkez Onikişubat ilçesi Şazi Bey Mahallesi Mâlik Ejder Caddesi üzerinde, eski stadyum yanında bulunan inşaat alanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatın 2’nci katında kalıp çalışması yapıldığı sırada ayağının kayması sonucu sırt üstü düşen M.A. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk dildi. Yaralı işçi,sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

