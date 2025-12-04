Kahramanmaraş’ta iş yerine silahlı saldırı

Edinilen bilgiye göre olay, saat 02.25 sıralarında Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen şüpheli şahıslar, cadde üzerinde ilerlerken yanlarında getirdikleri tüfekle bir işyerine doğru ateş etti.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, iş yerinin camları ve park halindeki bir araç zarar gördü. İş yeri sahiplerinden N.S. ile M.O.A. ifadelerinde, şüpheliler S.Z., H.K. ve M.K.M. arasında yaşanan sözlü tartışma ve küfürleşme nedeniyle olayın gerçekleşmiş olabileceğini beyan etti.

Saldırı sırasında zarar gören araç tedbir amacıyla yediemin otoparkına çekilirken Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA