Kahramanmaraş’ta narkotik operasyonu: 3 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 24 Mart tarihinde gerçekleştirilen çalışmada 273 sentetik ecza hap, 25 Mart tarihinde yapılan çalışmada ise 579 sentetik ecza hap ele geçirildi.Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 24 Mart tarihinde gerçekleştirilen çalışmada 273 sentetik ecza hap, 25 Mart tarihinde yapılan çalışmada ise 579 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'dan saldırılara misilleme: İsrail'de sirenler susmuyor! 78 binden fazla...İran'dan saldırılara misilleme: İsrail'de sirenler susmuyor! 78 binden fazla...
E-devlet görünümlü site üzerinden milyonluk vurgun!E-devlet görünümlü site üzerinden milyonluk vurgun!

En Çok Okunan Haberler
İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

İzzet Ulvi Yönter duyurdu! MHP'deki görevinden istifa etti

İzzet Ulvi Yönter duyurdu! MHP'deki görevinden istifa etti

SON DAKİKA | Liverpool'dan 100 Milyon Euro'luk çılgınlık! Salah'ın yerine milli gururumuz Kenan Yıldız...

SON DAKİKA | Liverpool'dan 100 Milyon Euro'luk çılgınlık! Salah'ın yerine milli gururumuz Kenan Yıldız...

Gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

