Kahramanmaraş’ta yol çalışmaları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat’ta Organize Sanayi Bölgesi’nin yanı sıra Kavlaklı ve Kazım Karabekir mahallelerine ulaşım sağlayan arterde yenileme çalışması başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu bir seyahat imkânı sunmak amacıyla yol yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Onikişubat’ın önemli ulaşım arterlerinden biri olan ve Organize Sanayi Bölgesi, Kavlaklı ile Kazım Karabekir mahallelerine ulaşım sağlayan güzergâhta çalışma başlatıldı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, zamanla deforme olan ve ulaşım güvenliğini olumsuz etkileyen kilit parkelerin sökümünün yapıldığı kaydedildi. Ardından, arterin bir kilometrelik kısmında zemin düzenleme ve hazırlık işlemlerinin tamamlanmasıyla sıcak asfalt serimine geçileceği ifade edildi. Çalışmalar tamamlandığında hem Organize Sanayi Bölgesi hem de Kavlaklı ve Kazım Karabekir mahallelerinin ulaşım kalitesi önemli ölçüde artacağı aktarıldı. Yeni asfalt kaplama sayesinde güzergâhta hem sürüş konforunun sağlanmasının hem de trafik güvenliğinin üst seviyeye taşınmasının hedeflendiği kaydedildi.