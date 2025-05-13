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Kahreden detay! 2 gün önce satışa çıkardığı motosikletiyle kaza yapıp, hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü Sezgin Kırçoban, yaşamını yitirdi. 2 gün önce motosikletini satışa çıkardığı öğrenilen Kırçoban’ın kaskının da parçalandığı görüldü.

Kahreden detay! 2 gün önce satışa çıkardığı motosikletiyle kaza yapıp, hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Belen Mahallesi Belen Yeni Sanayi kavşağında meydana geldi. Zonguldak’tan Ereğli istikametine gitmekte olan Sezgin Kırçoban yönetimindeki motosiklet, Belen Yeni Sanayi Sitesi kavşağından dönüş yapan Aytekin A. (59) yönetimindeki bir kargo şirketine ait kamyona çarpıp, altında kaldı.

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HAYATINI KAYBETTİ!

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sezgin Kırçoban’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Şoka giren kamyon sürücüsü Aytekin A.’ya ise sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Sezgin Kırçoban’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

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MOTOSİKLETİNİ 2 GÜN ÖNCE SATILIĞA ÇIKARMIŞ

Sezgin Kırçoban’ın, motosikletini 11 Mayıs’ta satılığa çıkardığı öğrenildi.

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1 çocuk babası Kırçoban’ın kaskının parçalandığı da görüldü.

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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak motosiklet
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