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Kahreden görüntüler! Feribot faciasında hayatını kaybedenler gözyaşlarıyla defnedildi: Tek can yeleğini kızına giydirmiş...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin batması sonrası 8 kişi yaşamını yitirmişti. Faciada Gülcan Gürel'in cenazesi, Mersin'de toprağa verildi. Gürel'in naaşı, görev yaptığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastane bahçesinde düzenlenen törenle, Gürel'in cenazesi defnedildi. Ayrıca 28 yaşındaki Uzman Çavuş Fahri Ateş'in naaşı memleketi Mersin'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kahreden görüntüler! Feribot faciasında hayatını kaybedenler gözyaşlarıyla defnedildi: Tek can yeleğini kızına giydirmiş...

Girne-Taşucu seferini yapan Filo Jet isimli feribot, 30 Ağustos'ta Girne Limanı'ndan ayrıldıktan kısa süre sonra su alarak alabora oldu. 8 kişinin hayatını kaybettiği olayda kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları sürerken, gemi faciasında ölenlerin naaşı da memleketlerine gönderildi.

Kahreden görüntüler! Feribot faciasında hayatını kaybedenler gözyaşlarıyla defnedildi: Tek can yeleğini kızına giydirmiş... 1

KAHREDEN HİKAYELERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazada hayatını kaybeden Gülcan Gürel'in tek can yeleğini 9 yaşındaki kızına giydirdiği, Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş'in ise eşi ve oğlunu güverteye çıkardıktan sonra onlara can simidi bulmak için alt kata indiği sırada sulara gömüldüğü öğrenildi. İki kahraman anne ve baba, Mersin'de gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

Kahreden görüntüler! Feribot faciasında hayatını kaybedenler gözyaşlarıyla defnedildi: Tek can yeleğini kızına giydirmiş... 2

CAN YELEĞİNİ 9 YAŞINDAKİ KIZINA GİYDİRDİ

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik personeli olarak görev yapan Gülcan Gürel, KKTC'de görevli uzman çavuş kardeşini ziyaretten dönerken babası, kız kardeşi ve 9 yaşındaki kızı Tusem ile bindiği gemide faciaya yakalandı. Gemi alabora olmaya başladığında yaşanan panik anlarında büyük bir fedakarlık örneği sergileyen Gürel, kendisine verilen tek can yeleğini kızı Tusem'e giydirdi.

Kahreden görüntüler! Feribot faciasında hayatını kaybedenler gözyaşlarıyla defnedildi: Tek can yeleğini kızına giydirmiş... 3

KISA SÜRE SONRA SULARA GÖMÜLDÜ

Mesai arkadaşlarının anlattıklarına göre, Gürel kızını babasına emanet ettikten kısa süre sonra sulara gömülerek gözden kayboldu. Kazada küçük Tusem ve teyzesi Eda Payam sağ kurtulurken, yaralanan dede Bayram Payam ise KKTC'de tedavi altına alındı. Çalışma arkadaşlarının, "Gezmeye gidip geleceğim, gelince ilk seni göreceğim" sözleriyle hatırladığı Gürel'in cenazesi, görev yaptığı hastanenin bahçesinde düzenlenen törenin ardından Mersin Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Annesinin fedakarlığıyla hayatta kalan 9 yaşındaki Tusem de törende yer aldı.

Kahreden görüntüler! Feribot faciasında hayatını kaybedenler gözyaşlarıyla defnedildi: Tek can yeleğini kızına giydirmiş... 4

EŞİNİ VE OĞLUNU GÜVERTEYE ÇIKARDI, CAN SİMİDİ ALMAYA GİDİNCE MAHSUR KALDI

Faciada hayatını kaybeden 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş'in son anları da benzer bir fedakarlığa sahne oldu. Yıllık izninde eşi Ayça ve 4 yaşındaki oğlu Atabey ile KKTC'ye tatile giden Ateş, dönüş yolunda bindiği geminin su aldığını fark edince önce ailesini alarak güvenli bölge olan güverteye çıkardı.

Kahreden görüntüler! Feribot faciasında hayatını kaybedenler gözyaşlarıyla defnedildi: Tek can yeleğini kızına giydirmiş... 5

Ailesini güvenceye aldıktan sonra onlara can simidi getirmek üzere geminin alt bölümüne inen Ateş, bu esnada geminin hızla alabora olmasıyla mahsur kalarak yaşamını yitirdi. Genç Uzman Çavuşun Türk bayrağına sarılı cenazesi, Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen ve askeri erkan ile ailesinin katıldığı törenle, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kahreden görüntüler! Feribot faciasında hayatını kaybedenler gözyaşlarıyla defnedildi: Tek can yeleğini kızına giydirmiş... 6

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Girne ile Taşucu arasında sefer yapan ve 30 Ağustos'ta ön kısmından su alarak alabora olan gemide şu ana kadar 241 kişi sağ kurtarılırken, 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 550 metre derinlikte enkazına ulaşılan gemide kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları 24 saat esasıyla kesintisiz olarak devam ediyor.

Kahreden görüntüler! Feribot faciasında hayatını kaybedenler gözyaşlarıyla defnedildi: Tek can yeleğini kızına giydirmiş... 7

Kahreden görüntüler! Feribot faciasında hayatını kaybedenler gözyaşlarıyla defnedildi: Tek can yeleğini kızına giydirmiş... 8

Kahreden görüntüler! Feribot faciasında hayatını kaybedenler gözyaşlarıyla defnedildi: Tek can yeleğini kızına giydirmiş... 9

Kahreden görüntüler! Feribot faciasında hayatını kaybedenler gözyaşlarıyla defnedildi: Tek can yeleğini kızına giydirmiş... 10

Kahreden görüntüler! Feribot faciasında hayatını kaybedenler gözyaşlarıyla defnedildi: Tek can yeleğini kızına giydirmiş... 11

Kahreden görüntüler! Feribot faciasında hayatını kaybedenler gözyaşlarıyla defnedildi: Tek can yeleğini kızına giydirmiş... 12

Kahreden görüntüler! Feribot faciasında hayatını kaybedenler gözyaşlarıyla defnedildi: Tek can yeleğini kızına giydirmiş... 13

Kahreden görüntüler! Feribot faciasında hayatını kaybedenler gözyaşlarıyla defnedildi: Tek can yeleğini kızına giydirmiş... 14
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
facia feribot Girne
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