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Kahreden haber! 2 günlük bebek mezarlıkta bulundu: Annesi üniversite öğrencisi çıktı... İşte ifadesi

Dün öğle saatlerinde mezarlığa bırakılan 2 günlük bebeğin sırrı çözüldü. Bebeğin annesi devlet hastanesinde doğum yapan ve sonra hastaneden kaçan üniversite öğrencisi Aynur Ç. (20) çıktı. Genç kız bebeği mezarlığa bıraktığında ölü olduğunu iddia etti. Kahreden olayın ardından genç kız ve bebekten haberi olmadığını söyleyen kızın eski sevgilisi baba gözaltına alındı.

Kahreden haber! 2 günlük bebek mezarlıkta bulundu: Annesi üniversite öğrencisi çıktı... İşte ifadesi

Arnavutköy'de doğumun ardından hastaneden kaçırdığı bebeğini mezarlığa bırakan üniversite öğrencisi Aynur Ç. (20) ve bebeğin babası olduğu iddia edilen S.A. (24) gözaltına alındı. Bebeğini mezarlığa bıraktığında ölü olduğunu iddia eden Aynur Ç., ifadesinde "Bebeğime bakmaya çalıştım. Ancak bir türlü emmiyordu. Durumu kötüleşti. Hareket etmeyince öldüğünü düşünüp, babamın da mezarının bulunduğu mezarlığa bıraktım" dedi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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BAZI YERLERİNDE ÇİZİKLER VARDI

Olay, dün öğle saatlerinde Anadolu Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlıkta çalışan güvenlik görevlisi, mezarlığı kontrol ettiği sırada bir mezarın üzerinde bebek cesedi buldu. İhbar üzerine mezarlığa gelen olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede erkek bebeğe ait olan cesedin vücudunun bazı yerlerinde çizikler olduğu belirlendi. Cinayet Büro Amirliğine bağlı polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede bebeğin 2-3 günlük olduğu ve göbek bağının halen üzerinde bulunduğu da belirlendi.

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DOĞUMDAN SONRA HASTANEDEN KAÇMIŞ

Çalışmaların devamında çevre hastanelerde araştırma yapan polis, Arnavutköy Devlet Hastanesinde doğum yapan Aynur Ç.'nin, doğumun ardından emzirme bahanesiyle bebeğini yanına aldığı ve görevlileri atlatarak hastaneden kaçtığı tespit edildi. Hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kadının bebeğini alarak bir süre dolaştıktan sonra hastanenin bahçesine çıktığını ardından da hastaneden ayrıldığını belirledi.

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ANNE DE BABA DA GÖZALTINA ALINDI

Kimlik tespitinin ardından aynı bölgede oturan Aynur Ç., polis ekipleri tarafından yakalandı. Polisteki ifadesinde bebeği mezarlığa bıraktığını itiraf eden Aynur Ç., bebeğin babasının bir süredir birlikte olduğu S.A. adli kişi olduğunu söyledi. Bu gelişme üzerine bebeğin babası olduğu iddia edilen S.A. da polis ekipleri tarafından yakalandı.

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"AYRILDIKTAN SONRA HAMİLE OLDUĞUMU FARK ETTİM"

Polisteki ifadesinde Aynur Ç.'nin "Ailemle birlikte İstanbul’da yaşıyordum. 2018 yılında babamı kaybettim. Babam öldükten sonra tüm ailem memlekete geri döndü. Ben de geri dönecektim. Ancak Üniversite sınavında Türkçe öğretmenliğini kazanınca İstanbul’da kaldım. Özel bir üniversiteye kaydımı yaptırarak okumaya başladım. Ailem bana para gönderiyor destek oluyordu" dediği öğrenildi. Aynur Ç. ifadesinin devamında bir süre önce tanıştığı S.A. ile birliktelik yaşadıklarını söyleyerek, "Ancak daha sonra aramız bozuldu. Kavga ederek ondan ayrıldım. Ondan ayrıldıktan bir süre sonra hamile olduğumu fark ettim. Önce çocuğumu aldırmayı düşündüm. Ancak daha sonra onu doğurup bakabileceğim aklıma geldi. Aileme de bir şekilde kabul ettirmeyi düşündüm. Normal bir hamilelik geçirdikten sonra bebeğimi doğurmak için Arnavutköy Devlet Hastanesine yattım" dedi.

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"GERİ DÖNDÜM HAYATIMA DEVAM ETTİM"

Hastanede doğum yaptıktan sonra yasal olarak 24 saat hastanede kalması gerektiğini anlatan şüpheli Aynur Ç. "Ancak hastanede duramadım. Bebeğimi emzirmek bahanesiyle yanıma aldıktan sonra, hastane içinde dolaşıyor gibi yaparak bebekle birlikte dışarı çıkıp evime geldim. Bebek önceleri emiyordu; ancak daha sonra emmez oldu. Bir süre sonra hiç hareket etmeyip ağlamayı kesti. Öldüğünü düşündüm. Babamın da mezarının bulunduğu mezarlığa giderek bebeğimi oraya bıraktım. Bıraktığımda ölmüştü. Sonra geri dönerek hayatıma devam ettim" dedi.

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"BEBEKTEN HABERİM YOKTU"

Diğer yandan gözaltına alınan S.A.’nın ise bebekten hiç haberi olmadığını, bir süre sevgili olarak birlikte yaşadığı Aynur Ç.’yi ayrıldıktan sonra bir daha hiç görmediğini iddia etti. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. (DHA)

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ISTANBUL---ARNAVUTKOYDE-MEZARLIKTA-BULU_746179_220254Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy mezarlık bebek
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