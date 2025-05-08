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Kahreden haber! Bir öğretmen okul bahçesinde öldürüldü

Mardin'den acı haber geldi! Ücretli öğretmenlik yaptığı belirlenen 40 yaşındaki Abdürrahim Yılmaz okulun arka bahçesinde motosikletine binerken silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan ateş ettikten sonra kaçtı. Öğretmen hayatını kaybederken katil zanlısı her yerde aranmaya başlandı.

Kahreden haber! Bir öğretmen okul bahçesinde öldürüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde okulunun arka bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan ücretli sınıf öğretmeni Abdurrahim Yılmaz (40), hayatını kaybetti.

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OKUL ÇIKIŞI MOTOSİKLETİNE BİNİYORDU

Olay, öğle saatlerinde, Kızıltepe ilçesindeki 100. Yıl İlkokulu'nun arka bahçesinde meydana geldi. Ücretli sınıf öğretmeni Abdurrahim Yılmaz, okul çıkışı motosikletine binerken, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Yılmaz, yere yığıldı, şüpheli ise kaçtı.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Abdurrahim Yılmaz’ın cenazesi, otopsi için hastanenin morguna götürüldü.

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HER YERDE ARANIYOR

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Mardin silahlı
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