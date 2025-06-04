Kahreden haber! Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti

Gazeteci, yazar ve yayıncı kimliğiyle bilinen Gökhan Özbek'in yaşamını yitirdiği açıklandı. Özbek'in gittiği hastanede anjiyo olduğu sırada beyne pıhtı atması sonucu vefat ettiği aktarıldı.

"MEKANI CENNET OLSUN"

Tolgahan Erdoğan, "Değerli dostum , Ağabeyim, yol arkadaşım Gökhan Özbek'i geçirmiş olduğu beyin kanaması sonucu kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet tüm dostlarımıza baş sağlığı diliyorum . Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

📌Değerli dostum , Ağabeyim, yol arkadaşım Gökhan Özbek'i geçirmiş olduğu beyin kanaması sonucu kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet tüm dostlarımıza baş sağlığı diliyorum . Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/oT7L1bFoMT — Tolgahan Erdoğan (@tolqahanerdoqan) June 3, 2025

ADEM METAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Gazeteci Adem Metan, "23 Derece platformunun kurucusu Gazeteci Gökhan Özbek, Ankara’daki Yüzüncü Yıl Hastanesi’nde geçirdiği anjiyo sonrası yaşanan kanama nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesine, sevenlerine ve basın camiasına başsağlığı diliyorum." dedi.

23 Derece platformunun kurucusu Gazeteci Gökhan Özbek, Ankara’daki Yüzüncü Yıl Hastanesi’nde geçirdiği anjiyo sonrası yaşanan kanama nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesine, sevenlerine ve basın camiasına başsağlığı diliyorum. — Adem Metan (@AdemMetan) June 3, 2025

GÖKHAN ÖZBEK KİMDİR?

Gökhan Özbek, 1983 yılında Niğde'de doğmuş bir gazetecidir. Meslek hayatına Anadolu Haber Gazetesi ve Milliyet gibi basın kuruluşlarında köşe yazarlığı yaparak adım atmıştır.

Hayatının son dönemlerini serbest gazeteci olarak çalışmalarını sürdüren Özbek, 23 Derece isimli sosyal medya platformunun kurucusudur. Bu platform aracılığıyla Periscope ve YouTube gibi kanallarda canlı yayınlar yaparak haber içerikleri ve analizler paylaşmaktadır.