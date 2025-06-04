HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kahreden haber! Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti

Gazeteci, yazar ve yayıncı kimliğiyle tanınan Gökhan Özbek'in vefat ettiği öğrenildi. Özbek'in anjiyo sırasında beyne pıhtı atması sonucunda hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kahreden haber! Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti
Begüm Özkaynak

Gazeteci, yazar ve yayıncı kimliğiyle bilinen Gökhan Özbek'in yaşamını yitirdiği açıklandı. Özbek'in gittiği hastanede anjiyo olduğu sırada beyne pıhtı atması sonucu vefat ettiği aktarıldı.

"MEKANI CENNET OLSUN"

Tolgahan Erdoğan, "Değerli dostum , Ağabeyim, yol arkadaşım Gökhan Özbek'i geçirmiş olduğu beyin kanaması sonucu kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet tüm dostlarımıza baş sağlığı diliyorum . Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

ADEM METAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Gazeteci Adem Metan, "23 Derece platformunun kurucusu Gazeteci Gökhan Özbek, Ankara’daki Yüzüncü Yıl Hastanesi’nde geçirdiği anjiyo sonrası yaşanan kanama nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesine, sevenlerine ve basın camiasına başsağlığı diliyorum." dedi.

GÖKHAN ÖZBEK KİMDİR?

Gökhan Özbek, 1983 yılında Niğde'de doğmuş bir gazetecidir. Meslek hayatına Anadolu Haber Gazetesi ve Milliyet gibi basın kuruluşlarında köşe yazarlığı yaparak adım atmıştır.

Hayatının son dönemlerini serbest gazeteci olarak çalışmalarını sürdüren Özbek, 23 Derece isimli sosyal medya platformunun kurucusudur. Bu platform aracılığıyla Periscope ve YouTube gibi kanallarda canlı yayınlar yaparak haber içerikleri ve analizler paylaşmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asılsız sosyal medya paylaşımlarına gözaltıAsılsız sosyal medya paylaşımlarına gözaltı
İsrail, Suriye lideri Şara'yı hedef aldıİsrail, Suriye lideri Şara'yı hedef aldı

Anahtar Kelimeler:
vefat gazeteci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Osimhen iddiası gündem olmuştu! Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı

Osimhen iddiası gündem olmuştu! Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı

O penaltı iptal olmuştu! Futbol dünyasında kural değişti

O penaltı iptal olmuştu! Futbol dünyasında kural değişti

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmada yeni gelişme! Aykut Erdoğdu dahil 3 isim tutuklandı

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmada yeni gelişme! Aykut Erdoğdu dahil 3 isim tutuklandı

Eşi ve 2 çocuğunun cenazesine sedyeyle getirildi

Eşi ve 2 çocuğunun cenazesine sedyeyle getirildi

YÖK'ten, İÜ Rektörü Zülfikar'a soruşturma

YÖK'ten, İÜ Rektörü Zülfikar'a soruşturma

Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Bahçeli ve Özel arasında dikkat çeken diyalog

Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Bahçeli ve Özel arasında dikkat çeken diyalog

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.